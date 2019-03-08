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2:26   8 Марта 2019
Весь мир

Глава МИД Германии не исключил санкций ЕС против администрации Мадуро

Глава МИД Германии не исключил санкций ЕС против администрации Мадуро

Глава МИД ФРГ Хайко Маас не исключил введения санкций Евросоюза против администрации президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

Маас в четверг вечером в эфире телеканала ZDF заявил, что в на последней встрече глав МИД ЕС поднималась тема того, что в какой-то момент Брюсселю придется прибегнуть к новым санкциям Европейского союза против режима Мадуро в Венесуэле.

Также он отверг обвинения Каракаса в том, что правительство ФРГ вмешивается во внутренние дела латиноамериканской страны.

По словам Мааса, посоль ФРГ в Венесуэле Даниэль Кринер, объявленный Каракасом персоной нон-грата, способствовал тому, что лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо не был задержан. Он подчеркнул, что Берлин выступает за свободные, демократические выборы.

В среду венесуэльские власти объявили персоной нон грата Кринера из-за осуществимых актов вмешательства во внутренние дела страны. После этого Германия отозвала дипломата.

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Автор: Олег Королев
#мид германии #венесуэла #хайко маас

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