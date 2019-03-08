Глава МИД Германии не исключил санкций ЕС против администрации Мадуро

Глава МИД ФРГ Хайко Маас не исключил введения санкций Евросоюза против администрации президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

Маас в четверг вечером в эфире телеканала ZDF заявил, что в на последней встрече глав МИД ЕС поднималась тема того, что в какой-то момент Брюсселю придется прибегнуть к новым санкциям Европейского союза против режима Мадуро в Венесуэле.

Также он отверг обвинения Каракаса в том, что правительство ФРГ вмешивается во внутренние дела латиноамериканской страны.

По словам Мааса, посоль ФРГ в Венесуэле Даниэль Кринер, объявленный Каракасом персоной нон-грата, способствовал тому, что лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо не был задержан. Он подчеркнул, что Берлин выступает за свободные, демократические выборы.

В среду венесуэльские власти объявили персоной нон грата Кринера из-за осуществимых актов вмешательства во внутренние дела страны. После этого Германия отозвала дипломата.