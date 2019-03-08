Посольство РФ заявило об отсутствии давления на правосудие в Греции в деле Винника

Российское посольство в Греции сообщило, что российская сторона не оказывала политического давления на греческое правосудие в ситуации с экстрадицией Александра Винника.

Российское диппредставительство в Facebook отмечает, что российская сторона не оказывала и не собирается оказывать политическое давление на греческое правосудие ни по экстрадиции Александра Винника, который сталкивался с серьезными обвинениями в преступных действиях, ни по какому-либо другому поводу.

Также в посольстве призвали третьих лиц не искажать суть заявлений представителей РФ.

В среду генпрокурор РФ Юрий Чайка рассказал, что входе переговоров министр юстиции Греции Михалис Калогеру заверил, что рассмотрит вопрос об экстрадиции объективно.

Винник был арестован в Греции по запросу американских спецслужб в июле 2017 года. Россиянин обвиняется в отмывании около четырех миллиардов долларов с помощью криптовалютной биржи.