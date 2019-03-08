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Владимир Путин поздравил женщин с 8 марта

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 Отец Любови Соболь оказался причастен к крупным финансовым махинациям

Отец Любови Соболь оказался причастен к крупным финансовым махинациям
Прокуратура США обвинила Гульнару Каримову во взятках на 865 миллионов долларов

Прокуратура США обвинила Гульнару Каримову во взятках на 865 миллионов долларов

Заседание по делу журналиста Вышинского назначено на 26 марта

Заседание по делу журналиста Вышинского назначено на 26 марта
Глава МИД Германии не исключил санкций ЕС против администрации Мадуро

Глава МИД Германии не исключил санкций ЕС против администрации Мадуро

Посольство РФ заявило об отсутствии давления на правосудие в Греции в деле Винника

Посольство РФ заявило об отсутствии давления на правосудие в Греции в деле Винника
2:09   8 Марта 2019
Весь мир

Посольство РФ заявило об отсутствии давления на правосудие в Греции в деле Винника

Посольство РФ заявило об отсутствии давления на правосудие в Греции в деле Винника

Российское посольство в Греции сообщило, что российская сторона не оказывала политического давления на греческое правосудие в ситуации с экстрадицией Александра Винника.

Российское диппредставительство в Facebook отмечает, что российская сторона не оказывала и не собирается оказывать политическое давление на греческое правосудие ни по экстрадиции Александра Винника, который сталкивался с серьезными обвинениями в преступных действиях, ни по какому-либо другому поводу.

Также в посольстве призвали третьих лиц не искажать суть заявлений представителей РФ.

В среду генпрокурор РФ Юрий Чайка рассказал, что входе переговоров министр юстиции Греции Михалис Калогеру заверил, что рассмотрит вопрос об экстрадиции объективно.

Винник был арестован в Греции по запросу американских спецслужб в июле 2017 года. Россиянин обвиняется в отмывании около четырех миллиардов долларов с помощью криптовалютной биржи.

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Автор: Олег Королев
#греция #винник #посольство рф в греции

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