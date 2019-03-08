Госдеп США заявил об активности на ракетном полигоне в КНДР

Госдеп США заявил, что Вашингтон заметил изменение на испытательном северокорейском полигоне Сохэ в КНДР.

РИА «Новости» со ссылкой на высокопоставленного представителя внешнеполитического ведомства говорится, что американская сторона ясно видит на коммерческих снимках из космоса некоторый уровень восстановления.

Представитель Госдепа подчеркнул, что Вашингтон не готов делать выводы о том, почему и для какой цели происходит восстановление.

При этом подчеркивается, что возможный запуск с Сохэ нарушит договоренности между США и КНДР.

В Ханое 27-28 февраля прошел второй саммит США-КНДР, во время которого обсуждался вопрос денуклеаризации. Ожидалось, что по его итогам будет представлена декларация о формальном прекращении Корейской войны. Однако, после переговоров президента США Дональда Трампа и северокорейского лидера Ким Чен Ына завершились без каких-либо документов.