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Прокуратура США обвинила Гульнару Каримову во взятках на 865 миллионов долларов

Прокуратура США обвинила Гульнару Каримову во взятках на 865 миллионов долларов

Заседание по делу журналиста Вышинского назначено на 26 марта

Заседание по делу журналиста Вышинского назначено на 26 марта
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1:26   8 Марта 2019
Весь мир

США аннулировали более 250 виз лицам из окружения Мадуро

США аннулировали более 250 виз лицам из окружения Мадуро

США аннулировали несколько сотен виз лицам из окружения венесуэльского президента Николаса Мадуро, сообщил заместитель официального представителя Госдепа Роберт Палладино.

На брифинге он заявил, на сегодняшний момент число аннулированных виз составляет более 250.

Массовые протесты против действующего главы Венесуэлы Николаса Мадуро начались 21 января - через некоторое время после приведения его к присяге. После того, как в стране начались беспорядков, глава оппозиционной Нацассамблеи Хуан Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства.

Ряд западных стран во главе с США заявили о признании Гуаидо. В свою очередь Мадуро назвал главу парламента «американской марионеткой». Китай, Россия и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного главу государства. Москва также назвала «президентский статус» Гуаидо несуществующим.

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Автор: Олег Королев
#сша #венесуэла #николас мадуро

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