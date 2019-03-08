Глава SpaceX Илон Маск назвал ракетостроение России первоклассным

Основатель SpaceX Илон Маск назвал российское ракетостроение первоклассным, а российские ракетные двигатели лучшими в мире.

На своей странице в Twitter он написал, что Россия располагает первоклассным ракетостроением и лучшими двигателями из тех, что летают в настоящий момент. Он выразил уверенность, что версия ракеты-носителя «Ангара» для многоразового применения должна быть отличной.

Таким образом Маск прокомментировал материал портала Аrs Technica, в котором говорится, что российские космические корабли «Союз» не станут конкурировать с новыми аппаратами Dragon производства SpaceX.

Беспилотный корабль Dragon-2 был запущен к МКС в минувшую субботу и причалил к ней в автоматическом режиме в воскресенье. Его отстыковка от станции и приводнение в Атлантическом океане намечено на 8 марта.

Ранее источник в ракетно-космической области сообщил РИА «Новости», что плюшевая игрушка в виде маленькой Земли, прилетевшая на американском беспилотном корабле Dragon-2, останется до июля на МКС.