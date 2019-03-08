Владимир Путин поздравил женщин с 8 марта

Российский президент Владимир Путин поздравил россиянок с 8 марта, отметив их душевную щедрость и созидательность.

«Поздравляю вас с Международным женским днем. С праздником, который все мы очень любим. Этот весенний день всегда наполнен цветами и подарками, озарен радостью наших женщин, светом ваших улыбок», - сказал глава государства в поздравлении.

Он отметил, что в этот праздник все мужчины спешат выразить женщинам свое восхищение и уважение, признаться в теплых чувствах, искренне поблагодарить своих жен, мам, бабушек, сестер, дочерей и коллег.

Путин подчеркнул, что мужчины знают, что душевная щедрость женщин поистине безгранична. Глава государства добавил, что в своем отношении к работе и к близким людям женщины многократно приумножают этот дар.

Президент заявил, что историю России и развитие страны трудно представить без созидательного вклада великих российских женщин. По его словам, сейчас россиянкам подвластны практически любые профессиональные высоты.

Также российский лидер отметил, что великое счастье материнства всегда преображает мир, наполняет его добротой, нежностью и милосердием, а также утверждает те традиционные ценности, которыми Россия всегда была сильна.

Глава государства подчеркнул, что общество в долгу перед женщинами. Путин заявил, что то касается каждого и в целом всего государства, которое еще многое обязано сделать для женщин.