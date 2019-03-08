Прокуратура США обвинила Гульнару Каримову во взятках на 865 миллионов долларов

Дочь экс-президента Узбекистана Гульнара Каримова и бывший генеральный директор узбекской дочерней компании МТС ООО «Уздунробита» Бехзод Ахмедов обвиняются в США в отмывании денег и получении взятки в размере 865 миллионов долларов.

Прокуратура Южного округа Нью-Йорка сообщает, что в четверг было объявлено о возбуждении уголовного дела в отношении Каримовой и Ахмедова. Дело возбуждено «по крупнейшему в истории закона об иностранных коррупционных практиках случаю».

Отмечается, что Каримова обвиняется в использовании своего служебного положения для вымогательства и получения взяток на сумму более 865 миллионов долларов от трех публичных телекоммуникационных компаний и последующем отмыванием средств через американскую финансовую систему.

Помимо МТС, в тексте также говорится о вымогательстве у Vimpelcom LTD (Билайн) и Telia Company AB.

Ранее МТС заключил соглашение с комиссией по ценным бумагам и биржам США и американским минюстом, в рамках которого выплатит суммарно 850 миллионов долларов США.