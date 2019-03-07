Саудовская Аравия нашла крупные запасы газа в Красном море

Большие запасы газа обнаружили в Красном море, заявил министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих.

Красное море омывает Саудовскую Аравию и Йемен с востока, а Судан, Египет и Эритрею с запада.

Аль-Фалих также заявил, что саудовская компания Saudi Aramco может вложить средства в некоторые проекты СПГ в Америке и в нефтехимическую отрасль в Южной Африке.

Напомним, что по состоянию на декабрь 2018 года Россия обогнала Саудовскую Аравию по добыче нефти. РФ с показателем заняла второе место в рейтинге мировых лидеров по нефтепроизводству.

В феврале сообщалось, что Саудовская Аравия хочет увеличить туристический поток из России.