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Саудовская Аравия нашла крупные запасы газа в Красном море

Саудовская Аравия нашла крупные запасы газа в Красном море

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23:00   7 Марта 2019
Весь мир

Саудовская Аравия нашла крупные запасы газа в Красном море

Саудовская Аравия нашла крупные запасы газа в Красном море

Большие запасы газа обнаружили в Красном море, заявил министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих.

Красное море омывает Саудовскую Аравию и Йемен с востока, а Судан, Египет и Эритрею с запада.

Аль-Фалих также заявил, что саудовская компания Saudi Aramco может вложить средства в некоторые проекты СПГ в Америке и в нефтехимическую отрасль в Южной Африке.

Напомним, что по состоянию на декабрь 2018 года Россия обогнала Саудовскую Аравию по добыче нефти. РФ с показателем заняла второе место в рейтинге мировых лидеров по нефтепроизводству.

В феврале сообщалось, что Саудовская Аравия хочет увеличить туристический поток из России.

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Автор: Ольга Шпакова
#экономика #нефть #газ #красное море #саудовская аравия

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