МИД Словакии вызвал российского посла

Российского посла в Братиславе Алексея Федотова вызвали для вручения ноты в связи с комментарием посольства на газетный материал о «врагах России».

Как рассказал дипломат, в МИД Словакии политический директор ведомства вручила ему ответную ноту на недавнюю российскую ноту. Ее направили в связи с публикацией в газете SME статьи замминистра обороны Словакии Роберта Ондрейчака, пояснил дипломат.

Федотов отметил, что тот использовал в статье «лживые высказывания» по поводу российских стратегических документов, согласно которым якобы западные страны, Евросоюзи и Североатлантический альянс - враги РФ.

Как сообщалось ранее, глава МИД Словакии Мирослав Лайчак заявил, что новые санкции ЕС, которые хотят ввести против России в связи с инцидентом в Керченском проливе, будут направлены против физических лиц.