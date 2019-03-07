Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Отец Любови Соболь оказался причастен к крупным финансовым махинациям

Отец Любови Соболь оказался причастен к крупным финансовым махинациям

 ​​​​​​​США вновь выразили обеспокоенность «политикой России» в ЦАР

​​​​​​​США вновь выразили обеспокоенность «политикой России» в ЦАР
Заседание по делу журналиста Вышинского назначено на 26 марта

Заседание по делу журналиста Вышинского назначено на 26 марта

 Азербайджан и Британия подписали двухлетний план военного сотрудничества

Азербайджан и Британия подписали двухлетний план военного сотрудничества
Саудовская Аравия нашла крупные запасы газа в Красном море

Саудовская Аравия нашла крупные запасы газа в Красном море

 МИД Словакии вызвал российского посла

МИД Словакии вызвал российского посла
Отец Любови Соболь оказался причастен к крупным финансовым махинациям

Отец Любови Соболь оказался причастен к крупным финансовым махинациям

 ​​​​​​​США вновь выразили обеспокоенность «политикой России» в ЦАР

​​​​​​​США вновь выразили обеспокоенность «политикой России» в ЦАР
Заседание по делу журналиста Вышинского назначено на 26 марта

Заседание по делу журналиста Вышинского назначено на 26 марта

 Азербайджан и Британия подписали двухлетний план военного сотрудничества

Азербайджан и Британия подписали двухлетний план военного сотрудничества
Саудовская Аравия нашла крупные запасы газа в Красном море

Саудовская Аравия нашла крупные запасы газа в Красном море

 МИД Словакии вызвал российского посла

МИД Словакии вызвал российского посла
22:42   7 Марта 2019
Весь мир

МИД Словакии вызвал российского посла

МИД Словакии вызвал российского посла

Российского посла в Братиславе Алексея Федотова вызвали для вручения ноты в связи с комментарием посольства на газетный материал о «врагах России».

Как рассказал дипломат, в МИД Словакии политический директор ведомства вручила ему ответную ноту на недавнюю российскую ноту. Ее направили в связи с публикацией в газете SME статьи замминистра обороны Словакии Роберта Ондрейчака, пояснил дипломат. 

Федотов отметил, что тот использовал в статье «лживые высказывания» по поводу российских стратегических документов, согласно которым якобы западные страны, Евросоюзи и Североатлантический альянс - враги РФ.

Как сообщалось ранее, глава МИД Словакии Мирослав Лайчак заявил, что новые санкции ЕС, которые хотят ввести против России в связи с инцидентом в Керченском проливе, будут направлены против физических лиц.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Ольга Шпакова
#россия #политика #весь мир #мид словакии

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...