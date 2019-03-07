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22:09   7 Марта 2019
Весь мир

США считают, что РФ якобы тайно поддерживает маршала Хафтара в Ливии

США считают, что РФ якобы тайно поддерживает маршала Хафтара в Ливии

Соединенные Штаты обвинили Россию в «тайном сговоре» с ливийским маршалом Халифой Хафтаром. Глава Африканского командования вооруженных сил США Томас Вальдхаузер сделал заявление, что Москва хочет закрепить позиции в стратегически важном регионе.

По словам Вальдхаузера, Москва якобы «тайно поддерживала Хафтара», чтобы в конце «оказаться на стороне победителя». Как отметил американский военный, еще неизвестно, выдвинет ли Хафтар свою кандидатуру на следующих выборах в Ливии.

Москва ранее заявляла, что Россия выступает за мирное урегулирование и приветствует диалог со всеми участниками. О взаимодействии не упоминалось.

Ранее издание Telegraph показало фейк, что якобы 300 сотрудников так называемой ЧВК «Вагнера» оказались в Ливии для поддержки Хафтара и Национальной армии. Спустя какое-то время Ливийская национальная армия сведения опровергла и назвала нелепыми. Генерал-майор Ахмад аль-Масмари подчеркнул, что британские масс-медиа уже не первый раз обнародуют непроверенные данные. Он также напомнил, что ранее западные СМИ пустили фейк о российской военно-морской базе в Бенгази.

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Автор: Ольга Шпакова
#россия #сша #ливия #хафтар #чвк #чвк вагнер

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