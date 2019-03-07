Вашингтон обеспокоен присутствием в ЦАР россиян: власти США снова обнаружили на территории Центральноафриканской республики мифическую и вездесущую ЧВК «Вагнер», о которой западные СМИ уже неоднократно выпускали свои фейковые «расследования». Об опасениях американского правительства сообщает ФАН со ссылкой на выступление главы Африканского командования вооруженных сил США Томаса Вальдхаузера перед Конгрессом. Российские инструкторы абсолютно законно находятся в ЦАР по договоренности с властями республики и занимаются обучением африканских солдат.

«То, что россияне делают в ЦАР, вызывает большое беспокойство, потому что у них там есть военизированная группа — «Группа Вагнера», которая вовлечена не только в подготовку местных сил, но и влияет на высшие уровни правительства, включая президента», — заявил Вальдхаузер.

Российские власти не в первый раз вынуждены опровергать ложную информацию о присутствии в ЦАР «Группы Вагнер», активно тиражируемую в западных СМИ. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова утверждала, что в Центральноафриканской республике действительно присутствуют 175 военных инструкторов, направленных в страну во время кризисной ситуации для помощи в организации сил безопасности и повышения боеспособности местной армии. Захарова подчеркивает, что эти люди занимаются сугубо обучением солдат местной армии (FACA), и не имеют никакого отношения к так называемой ЧВК «Вагнера».

Российская сторона неоднократно указывала на внешнюю политику Вашингтона, направленную отнюдь не на мирное урегулирование ситуации в каких-либо государствах. Напротив, американское воздействие всегда рассчитано на разжигание конфликта. С целью сохранения своего агрессивного внешнеполитического курса, США тиражируют фейковые новости, чтобы оправдать собственное военное вмешательство на территорию тех или иных стран.

Россия выполняет в Центральноафриканской республике исключительно миротворческие функции. Напомним, что благодаря российской стороне переговорный процесс между военизированными группировками и правительством ЦАР прошел успешно, по итогу встречи было подписано соглашение о примирении и прекращении огня между участниками вооруженного конфликта в республике. Формат Хартумской встречи при участии российской стороны стал наиболее эффективным способом консультаций по урегулированию кризиса в ЦАР.