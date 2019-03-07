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 Премьер Венгрии допустил распад Евросоюза из-за наплыва мигрантов

Премьер Венгрии допустил распад Евросоюза из-за наплыва мигрантов
21:01   7 Марта 2019
Весь мир

Премьер Венгрии допустил распад Евросоюза из-за наплыва мигрантов

Премьер Венгрии допустил распад Евросоюза из-за наплыва мигрантов

Политика поощрения миграции, ведущая к преобладанию мусульманского населения на Европейском континенте, которую страны Западной Европы пытаются навязывать всем членам Европейского Союза, может привести  к расколу сообщества.

Мнение венгерского премьер-министра Виктора Орбана в своей книге приводит французский политик  Филипп де Вилье. Об этом в четверг сообщает агентство Reuters, цитируя выдержки из книги.

В частности, Орбан считает, что если западноевропейские страны не будут навязывать им исламизацию и оставят в покое, тот Европа продолжит жить, «как клуб свободных стран».

«Но, если вы заставите нас принять Глобальный договор ООН о миграции или решения Европейской комиссии, направленные на то, чтобы заставить нас принять их западную политику уступок, распад нельзя исключить», - отметил венгерский премьер.

Премьер Венгрии допустил распад Евросоюза из-за наплыва мигрантов

Напомним: решение о расселении на территории Евросоюза 160 тысяч беженцев, находившихся в Италии и Греции, было принято руководством ЕС осенью 2015 года. Однако несколько стран не согласились с навязанным им решением и отказались принимать на своей территории выходцев из стран Африки и ближневосточных государств. Против квот на прием беженцев выступили Венгрия, Чехия, Польша и Словакия. При этом Орбан заявил, что его страна вправе сама решать, кому в ней жить. Также он выразил опасение, что избыточное число приезжих из мусульманских стран приведет к тому, что в Европе образуется два параллельных общества – мусульманское и христианское, которые будут существовать отдельно друг от друга.

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Автор: Александр Люблинский
#евросоюз #мигранты #беженцы #раскол #венгрия #орбан

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