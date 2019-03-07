Шеин усомнился в сведениях сенатора США о похудевшем народе Венесуэлы и тучных чиновниках

Депутат Госдумы от фракции «Справедливая Россия» Олег Шеин усомнился в достоверности сведений американского сенатора Марка Рубио, который заявил на слушаниях в Сенате о худеющем народе Венесуэлы и располневших чиновниках на фоне экономического кризиса в стране.

«Рубио не тот человек, который должен восприниматься нами в качестве авторитета. – заметил парламентарий. – Подчас и от наших сенаторов и депутатов мы можем слышать очень странные комментарии».

Согласно приведенной Рубио статистике, средний вес жителей Венесуэлы упал на 25 фунтов (11 килограммов), а все венесуэльские госслужащие обладают избыточным весом. Представитель штата Флорида предрек Боливарианской республике продовольственный и топливный кризис.

«Ближайшие дни, народ Венесуэлы будет сильно страдать. – нарисовал мрачную картину Рубио. - Мадуро использует дефицит еды и медицины как оружие: ты идешь на митинг за Мадуро – получаешь еду, голосуешь за него – получаешь еду, медицину, не идешь – останешься голодным».

Собеседник агентства призвал не верить на слово влиятельному сенатору из солнечного американского штата, открыто призывавшего к расправе над президентом Венесуэлы.

«Марк Рубио из очень консервативной среды. Прошлые праймериз он проиграл, но не был главным соперником Трампа. Откуда ему в голову взбрели эти странные цифры – это большой риторический вопрос», - заключил Шеин.

Помимо обещания Мадуро судьбы ливийского лидера Муммара Каддафи, 47-летний сенатор Рубио известен ненавистью к покойному лидеру своей малой родины. Будучи выходцем из семьи кубинских эмигрантов, Рубио неоднократно критиковал Фиделя Кастро и политический уклад «острова Свободы». А голод Венесуэле не грозит, как бы того не хотелось приверженцам агрессивной политики США. В феврале корреспондент «Политики Сегодня» прошелся по магазинам Каракаса и задокументировал гастрономическое изобилие на прилавках.