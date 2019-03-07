Отец Любови Соболь оказался причастен к крупным финансовым махинациям

Несколько лет назад СМИ наводнили интернет новостями об отце юриста ФБК Любови Соболь. Как выяснилось, ее отец Эдуард Феденев аудитор и замешан в скандальной истории с ООО «Банкс-Эксперт».

ФАН вспомнил хронологию истории и выяснил, чем занимается аудитор, чья деятельность обошлась государству в 57 миллиардов рублей.

По состоянию на 28 февраля мужчина состоит в реестре аудиторов при организации «Российский союз аудиторов» Московской области на сайте Минфина.

Согласно данным реестра аудиторов в отношении него (ОРНЗ 29503035358) применялись меры дисциплинарного воздействия. Ему вынесли предупреждение о недопустимости нарушения требований Федерального закона «Об аудиторской деятельности».

Предупреждение датировано 2012 годом, когда Феденев явялся аудитором «Банкс-Эксперт».

Однако на сайте Минфина в реестре аудиторов о предупреждении ни слова. Это значит, что графа о предупреждении «затерялась». Скорее всего, Феденев просто не предоставил эти данные в финансовое ведомство.

Упраздненный в минувшем году «Банкс-эксперт», где работал Феденев, тоже не обошелся без скандалов. По данным РБК, в 2015 году «Банкс-эксперт» стал лидером среди компаний, выдающих положительные заключения неблагополучным банкам.

Как писали «Известия», компания «Банкс-эксперт» проверяла «СахаДаймондБанк» в 2008 и 2009 годах и заверяла о достоверности их отчетов. На деле банк имел техническую задолженность от 20 до 51 миллионов рублей. В 2010 году у банка забрали лицензию.

Смотрим по списку: АМБ Банк — банкрот, «Тульский промышленник» — банкрот в процессе ликвидации; «Компания розничного кредитования» — ликвидированный банкрот, «Универсальный кредит» и «Банк-Т» — ликвидируются.

Таким образом, банки, получившие одобрение аудиторской компании, где работал отец Соболь, уже не существуют.

А арбитражи завалены исками от клиентов. Государству пришлось выплатить только вкладчикам Мотылева 57 миллиардов рублей в качестве страховки их взноса.

Теоретически, можно допустить, что аудиторы компании «Банкс-эксперт» просто ошиблись. ФАН спросил мнение эксперта в области банковского аудита Александра Лапидуса.

«Когда есть компании, такие как «Банкс-эксперт», у которых большое количество проблемных банков, на которые выданы аудиторские заключения, в том числе банки одной группы, где взаимное кредитование, понятно, что здесь речь идет не об ошибке, а скажем так, о сговоре, между компанией и банком», — сказал Лапидус.

Лапидус напомнил о временах, когда большие группы банков создавали свои аудиторские компании, чтобы беспрепятственно получать положительные заключения. В случае с «Банкс-экспертом» это не так - все же компания выдавала совершенно разным банкам свои заключения.

«Здесь речь идет не об ошибке, а о намеренном представлении ситуации в нужном русле, в котором выгодно банку», — отметил эксперт.

В 2018 году «Банкс-Эксперт» ликвидировали. Зато аудиторы, выдающие фальшивые заключения, работают в экономической сфере до сих пор. В их числе и Феденев.

Сама Любовь Соболь, упорно пытающаяся вывести на чистую воду «чиновников-коррупционеров», тему папы избегает. Либо отпирается - тема чистая бухгалтерия и она в ней не разбирается. Хотя ранее девушка сообщала, что в школе очень любила алгебру, геометрию и физику с математикой.

Особенно пользователей сети рассмешил ее твит с просьбой помочь решить элементарную задачку для дошколят.

В любом случае факт остается фактом - ее отец участвовал в многомиллиардных махинациях. И Любови Соболь с ее тягой к расследованиям не помешало бы разобраться в отцовской истории и спросить у правоохранительных органов — почему никто из аудиторов не понес ответственность за фальшивые заключения? И сколько они стоили?