Фигуранты дела «Мужского государства» получили сроки за экстремизм

Суд в Хабаровске вынес приговор четверым фигурантам по делу о создании сообщества «Мужское государство». Обвиняемые получили сроки до четырех лет колонии по статье об экстремизме. Об этом мать одного из подсудимых рассказала журналистам портала «Медиазона».

Первого обвиняемого, 21-летнего студента и электромонтера ФКУ «Связь», приговорили к двум годам и трем месяцам колонии общего режима. Такой же срок по статье «участие в экстремистском сообществе» получил и второй обвиняемый — 19-летний студент. Пользователи группы Вконтакте «Мужское государство» объединялись в сообществе по принципу ненависти к женскому полу: они участвовали в обсуждениях и писали посты, разжигающие ненависть к женщинам.

К четырем годам колонии общего режима приговорены два остальных фигуранта дела: 20-летние молодые люди обвиняются в создании экстремистского сообщества. Они уже признали свою вину. Следствие подозревало студентов из Хабаровска в намерении изготовить взрывчатое устройство и напасть на торговые точки. В СК считают, что действия молодых людей были направлены на разжигание ненависти «к представителям неславянской внешности и действующей власти». Подсудимые состояли в группе «Мужское государство» ВКонтакте, создатель которой ранее в Нижнем Новгороде получил два года лишения свободы условно по делу о возбуждении ненависти к женщинам.

Мать одного из осужденных сообщила, что защита пока не решила, будет ли обжаловать приговор. При пересчете срока по закону «день за полтора» приговоренный студент проведет в колонии четыре месяца.