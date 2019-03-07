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20:45   7 Марта 2019
Весь мир

МИД Сирии назвал доклад ОЗХО о химатаке в Думе очередным искажением фактов

МИД Сирии назвал доклад ОЗХО о химатаке в Думе очередным искажением фактов

Сирийское Министерство иностранных дел заявило, что доклад Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) по химической атаке в городе Дума искажает факты, а значит ничем не отличается от докладов, представленных ранее.

Заявление внешнеполитического ведомства в четверг вечером приводит сирийское государственное телевидение.

В докладе ОЗХО содержатся результаты экспертизы, доказывающие, что в сирийской Думе действительно было использовано химическое оружие, а также приведены показания неких очевидцев.

Напомним: ранее Министерство обороны России неоднократно указывало на то, что инцидент в Думе был спровоцирован с единственной целью – дискредитировать Дамаск. При этом продюсер телерадиокорпорации «Би-би-си» Риам Далати подтвердил, что видеокадры, представленные в качестве доказательств химатаки против мирного населения города Дума, являются инсценировкой.

МИД Сирии назвал доклад ОЗХО о химатаке в Думе очередным искажением фактов

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Автор: Александр Люблинский
#сирия #дума #доклад #озхо #химатака

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