Сирийское Министерство иностранных дел заявило, что доклад Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) по химической атаке в городе Дума искажает факты, а значит ничем не отличается от докладов, представленных ранее.

Заявление внешнеполитического ведомства в четверг вечером приводит сирийское государственное телевидение.

В докладе ОЗХО содержатся результаты экспертизы, доказывающие, что в сирийской Думе действительно было использовано химическое оружие, а также приведены показания неких очевидцев.

Напомним: ранее Министерство обороны России неоднократно указывало на то, что инцидент в Думе был спровоцирован с единственной целью – дискредитировать Дамаск. При этом продюсер телерадиокорпорации «Би-би-си» Риам Далати подтвердил, что видеокадры, представленные в качестве доказательств химатаки против мирного населения города Дума, являются инсценировкой.