Спецпредставитель США заявил, что Венесуэла получит кредит при смене власти

Международный валютный фонд и Всемирный банк дадут Венесуэле миллиарды долларов, если в стране сменится власть. Об этом заявил спецпредставитель США по Венесуэле Эллиотт Абрамс.

На слушаниях в сенате у него спросили, как именно Вашингтон намерен восстанавливать Каракас в случае смены власти. На что Абрамс ответил, что Всемирный банк и МВФ реконструируют экономику Венесуэлы кредитом на миллиарды долларов. Его слова приводит РИА Новости.

Соединенные Штаты 5 марта продлили санкции против Венесуэлы, введенные в марте 2015 года администрацией Обамы. Тогда Вашнгтон ввел ограничения в отношении ряда высокопоставленных чиновников страны из-за нарушений прав человека и преследований политических оппонентов.

Ранее Абрамс заявил, что США не исключают санкций против третьих стран за ведение дел с действующими властями Венесуэлы.

Напомним, лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуаидо 23 января объявил себя президентом страны на период действия временного правительства. США и 15 стран Организации американских государств (ОАГ) моментально заявили о законности его назначения. Позже к ним присоединились другие державы, в том числе европейские.