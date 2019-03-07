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 Сенатор от Флориды рассказал о похудевших венесуэльцах и потолстевших чиновниках

Сенатор от Флориды рассказал о похудевших венесуэльцах и потолстевших чиновниках
20:30   7 Марта 2019
Весь мир

Сенатор от Флориды рассказал о похудевших венесуэльцах и потолстевших чиновниках

Сенатор от Флориды рассказал о похудевших венесуэльцах и потолстевших чиновниках

Чиновники администрации президента США Дональда Трампа провели слушания по ситуации Венесуэле. Один из американских сенаторов Марко Рубио привел в пример весьма сомнительную «статистику», согласно которой средний вес жителей Венесуэлы якобы снизился на 25 фунтов (11 килограммов). Он также заявил, что все чиновники в Венесуэле, напротив, обладают избыточным весом. Кто является автором этого «исследования», Рубио не рассказал.

По мнению сенатора от Флориды, еда, вещи первой необходимости и топливо в Венесуэле в ближайшие несколько дней якобы закончатся, а конституционный президент страны Николас Мадуро якобы использует дефицит еды и лекарств как метод сбора голосов в свою пользу.

Ранее в четверг стало известно, что Штаты направили в Колумбию еще одну партию гуманитарной помощи для Венесуэлы. 

Стоит напомнить о ситуации в Боливарианской Республике: в январе оппозиционный лидер Венесуэлы Хуан Гуаидо провозгласил себя президентом страны на время действия временного правительства. 23 февраля оппозиция попыталась доставить в Венесуэлу гуманитарную помощь, которую легитимный президент страны Николас Мадуро отказался принимать в связи с тем, что гуманитарного кризиса в республике нет. На фоне этих событий произошли столкновения. Мадуро назвал происходящее попыткой переворота, а Гуаидо - марионеткой Соединенных Штатов. 

Статус Гуаидо был признан США и рядом западных стран. Россия, Турция, САР, КНР, Куби и прочие страны поддержали легитимного главу Венесуэлы Николаса Мадуро.

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Автор: Ольга Шпакова
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