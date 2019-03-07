Госдеп США заявил, что не ведет дискуссий о военном вторжении в Венесуэлу 

Соединенные Штаты имеют план действий на случай непредвиденных обстоятельств в Венесуэле, однако Госдепартамент не дискутирует на тему возможного военного вмешательства в эту страну и Вашингтон не считает этот вариант приоритетным сценарием.

Об этом, выступая в сенате США на слушаниях Комитета по иностранным делам, заявил спецпредставитель Вашингтона по Венесуэле Эллиот Абрамс.

«Это определенно не тот путь, который выбирает администрация. Я могу сказать, что не участвовал ни в каких-либо дискуссиях, касающихся военного вторжения», - подчеркнул он.

В ходе слушаний Абрамсу повторно задали вопрос, идут ли в администрации президента разговоры о возможности развязывания военных действий в Венесуэле. В ответ спецпредставитель заявил, что у Белого дома всегда есть план действий на случай непредвиденных обстоятельств, если речь, например, идет об американском диппредставительстве.