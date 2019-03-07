Мамаев и Кокорин ознакомились с материалами уголовного дела

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин, его брат Кирилл, а также полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев закончили ознакомление с материалами уголовного дела о драках в центре Москвы, фигурантами которого они являются.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Кокориных Андрея Ромашова. По его словам, сегодня завершено рассмотрение дополнительных материалов дела. Адвокат напомнил, что давал подписку о неразглашении и заявил, что «права на защиту всех обвиняемых полностью проигнорированы».

Ромашов также добавил, что с основными материалами дела обвиняемые и защита ознакомились на прошлой неделе. Обвинительное заключение будет направлено для утверждения прокурором.

Если дело утвердят, то его направят по месту совершения преступления — в Пресненский суд Москвы, который в течение 14 дней обязан будет назначить предварительные слушания. В рамках них суд может продлить срок ареста сразу на полгода.

Напомним, 8 октября Кокорин и Мамаев, по данным следствия, сначала избили водителя телеведущей Первого канала, а затем в кафе двух чиновников — главу департамента Минпромторга Дениса Пака и главу НАМИ Сергея Гайсина.

Сейчас футболисты, брат Кокорина и их друг находятся в СИЗО.