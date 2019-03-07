СПБГУ объявил полуфиналистов конкурса PolitPRpro-2019

Жюри оценило работы участников на заочном этапе конкурса PolitPRpro, который завершился 13 февраля. В полуфинал проходит 10 команд: среди них участники из Санкт-Петербурга, Москвы, Перми и Луганска. В состав экспертного жюри вошли управленцы государственных предприятий, таких как «Газпром» и «Почта России», а также профессора СПБГУ и практикующие специалисты по связям с общественностью.

Следующий этап конкурса — очный, он состоится в стенах Санкт-Петербургского государственного университета 28 и 29 марта.

Доцент СПБГУ Андрей Дорский поделился, что выбирать победителей было невероятно трудно. Он пожелал удачи всем, кто посылал свои проекты на конкурс, но не вошел в число полуфиналистов.

«Но наша система оценивания позволяет минимизировать субъективное впечатление того или иного члена жюри, выявить действительно сильнейших. Те, кто окажется за бортом полуфинала, не должны уж очень сильно расстраиваться: ваше отставание минимально», — сообщает Дорский.

PolitPRpro – это платформа для студентов ведущих вузов России и ближнего зарубежья, специализирующихся в сфере политических коммуникаций. Особое внимание в этом году организаторы конкурса уделили актуальной теме — международным коммуникациям в политике. В 2019 году количество заявок было наибольшим: на конкурс зарегистрировалось 152 команды из городов России, Казахстана, Украины, Беларуси, Таджикистана и Турции. Информацию о конкурсе можно найти в группе мероприятия Вконтакте.