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19:46   7 Марта 2019
Весь мир

США пообещали ввести больше санкций против Венесуэлы

США пообещали ввести больше санкций против Венесуэлы

Специальный представитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс анонсировал ведение новых финансовых санкций против Боливарианской республики.

Об этом Адамс заявил, выступая в четверг в сенате США.

«Будет больше санкций против финансовых институтов, которые выполняют приказы режима (президента Николаса) Мадуро, чтобы воровать средства из Венесуэлы и прятать их по всему миру», - заявил он, не уточнив, идет речь о финансовых институтах Венесуэлы или третьих стран.

Напомним: после того, как 23 января лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуаидо провозгласил себя временным президентом страны, Вашингтон поспешил заявить о его признании. При этом США призвали президента Венесуэлы Николаса Мадуро, легитимность которого они признавать отказываются, не допустить применения силовых мер к оппозиции.

Мадуро, со своей стороны напомнил, что он является конституционным президентом Венесуэлы, назвал Гуаидо  марионеткой США, а его действия - попыткой государственного переворота.

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Автор: Александр Люблинский
#сша #санкции #спецпредставитель #абрамс #вненесуэла

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