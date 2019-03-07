США пообещали ввести больше санкций против Венесуэлы

Специальный представитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс анонсировал ведение новых финансовых санкций против Боливарианской республики.

Об этом Адамс заявил, выступая в четверг в сенате США.

«Будет больше санкций против финансовых институтов, которые выполняют приказы режима (президента Николаса) Мадуро, чтобы воровать средства из Венесуэлы и прятать их по всему миру», - заявил он, не уточнив, идет речь о финансовых институтах Венесуэлы или третьих стран.

Напомним: после того, как 23 января лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуаидо провозгласил себя временным президентом страны, Вашингтон поспешил заявить о его признании. При этом США призвали президента Венесуэлы Николаса Мадуро, легитимность которого они признавать отказываются, не допустить применения силовых мер к оппозиции.

Мадуро, со своей стороны напомнил, что он является конституционным президентом Венесуэлы, назвал Гуаидо марионеткой США, а его действия - попыткой государственного переворота.