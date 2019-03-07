Индия получит в аренду новую российскую атомную подлодку

Россия и Индия подписали контракт о передаче индийской стороне в аренду российской атомной подлодки — «Чакра-3». Об этом пишет газета Print.

Официально эту информацию не подтвердила ни одна из сторон.

Издание Economic Times ранее сообщило, что сумма контракта составит три миллиарда долларов. Строительство подлодки завершат в 2025 году. Субмарина будет состоять на вооружении у ВМС Индии на протяжении не менее десяти лет, заменив «Чакру-2».

Переговоры о передачи «Чакры-3» ведутся с 2013 года. В 2015 году стороны начали согласовывать технические и финансовые грани сделки. В конце 2018 года в СМИ появилась информация, что Россия и Индия практически заключили соглашение.