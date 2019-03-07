Лоукостер «Победа» запустил рейсы Москва-Брюгге

Авиакомпания «Победа», входящая в группу «Аэрофлот», запустила регулярный рейс между Москвой и бельгийским аэропортом Брюгге-Остенде. Первый самолет этого направления приземлился в аэропорту Брюгге в четверг. Он находится близ бельгийского побережья Северного Моря, в сотне километров от Брюсселя и примерно в 30 километрах от самого Брюгге​​​.

Как указывается на сайте авиакомпании, рейсы в Брюгге будут выполняться из Внуково трижды в неделю - по вторникам, четвергам и субботам.

Ранее попасть в Брюгге из Москвы можно было, воспользовавшись услугами компании »Аэрофлот». Рейс выполняется из аэропорта Шереметьево. Brussels Airlines предлагает клиентам посадку в московском аэропорту Домодедово.

В феврале сообщалось, что авиакомпания «Победа» ограничила размер провоза ручной клади в самолете до 36х30х4 сантиметров и до десяти килограммов.