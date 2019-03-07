Израильский танк обстрелял пост ХАМАС на границе сектора Газа
Армия обороны Израиля в четверг, 7 марта, сообщила, что военные ответили на обстрелы из северной части сектора Газа. Израильский танк обстрелял пост палестинских боевиков. Информации о жертвах и потерпевших нет.
«ЦАХАЛ атаковал военный пост ХАМАС в северной части сектора Газа», — уточнили в армии.
טנק של צה"ל תקף עמדה צבאית של ארגון הטרור חמאס בצפון רצועת עזה בתגובה לירי שבוצע לפני זמן קצר לעבר תשתית צה״ל סמוך לגדר המערכת. אין נפגעים לכוחותינו— צבא ההגנה לישראל (@idfonline) 7 марта 2019 г.
Израильтяне традиционно обвинили движение палестинских исламистов в агрессии с территории подконтрольного анклава. Перестрелка обостряет ситуацию на границах сектора Газа. В ночь со среды на четверг израильская авиация ударила по базе ХАМАС. Ранее палестинские боевики запустили ракету и связку воздушных шаров со взрывчаткой в сторону Израиля.
בתגובה לזר הבלונים ולרקטה ששוגרה לעבר ישראל - כלי טיס של צה״ל תקפו יעדי טרור בדרום רצועת עזה https://t.co/MjDUvUoIxM— צבא ההגנה לישראל (@idfonline) 7 марта 2019 г.