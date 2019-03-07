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19:30   7 Марта 2019
Весь мир

Израильский танк обстрелял пост ХАМАС на границе сектора Газа

Израильский танк обстрелял пост ХАМАС на границе сектора Газа

Армия обороны Израиля в четверг, 7 марта, сообщила, что военные ответили на обстрелы из северной части сектора Газа. Израильский танк обстрелял пост палестинских боевиков. Информации о жертвах и потерпевших нет.

«ЦАХАЛ атаковал военный пост ХАМАС в северной части сектора Газа»,  — уточнили в армии. 

 

Израильтяне традиционно обвинили движение палестинских исламистов в агрессии с территории подконтрольного анклава. Перестрелка обостряет ситуацию на границах сектора Газа. В ночь со среды на четверг израильская авиация ударила по базе ХАМАС. Ранее палестинские боевики запустили ракету и связку воздушных шаров со взрывчаткой в сторону Израиля.

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Автор: Анатолий Кубарев
#хамас #израиль #танк #сектора газа

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