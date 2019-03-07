Израильский танк обстрелял пост ХАМАС на границе сектора Газа

Армия обороны Израиля в четверг, 7 марта, сообщила, что военные ответили на обстрелы из северной части сектора Газа. Израильский танк обстрелял пост палестинских боевиков. Информации о жертвах и потерпевших нет.

«ЦАХАЛ атаковал военный пост ХАМАС в северной части сектора Газа», — уточнили в армии.

טנק של צה"ל תקף עמדה צבאית של ארגון הטרור חמאס בצפון רצועת עזה בתגובה לירי שבוצע לפני זמן קצר לעבר תשתית צה״ל סמוך לגדר המערכת. אין נפגעים לכוחותינו — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) 7 марта 2019 г.

Израильтяне традиционно обвинили движение палестинских исламистов в агрессии с территории подконтрольного анклава. Перестрелка обостряет ситуацию на границах сектора Газа. В ночь со среды на четверг израильская авиация ударила по базе ХАМАС. Ранее палестинские боевики запустили ракету и связку воздушных шаров со взрывчаткой в сторону Израиля.