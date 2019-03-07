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Заседание по делу журналиста Вышинского назначено на 26 марта

Заседание по делу журналиста Вышинского назначено на 26 марта

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19:24   7 Марта 2019
Ближнее зарубежье

Заседание по делу журналиста Вышинского назначено на 26 марта

Заседание по делу журналиста Вышинского назначено на 26 марта

Заседание по делу арестованного украинским следствием руководителя «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского начнется 26 марта в Подольском суде Киева. Об этом сообщают РИА Новости.

«Суд по делу Кирилла назначен на 14.20 (15.20 мск) 26 марта в Подольском суде Киева», — заявил адвокат Вышинского.

Во вторник адвокат журналиста сообщил, что Кириллу Вышинскому вручили обвинительный акт и он ознакомился с материалами его уголовного дела. Адвокат Андрей Доманский подчеркнул, что следствие находится на этапе окончания, а материалы дела направляются в суд.

Ранее суд в Херсоне в очередной раз продлил Вышинскому срок содержания под стражей до 16 февраля. Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир после нового продления ареста выразил разочарование позицией Украины и призвал незамедлительно освободить журналиста. Глава ОБСЕ и министр иностранных дел Словакии Мирослав Лайчак после встречи с Сергеем Лавровым заявлял о готовности помочь в решении проблемы Вышинского по линии организации.

Заседание по делу журналиста Вышинского назначено на 26 марта

Вышинскому грозит до 15 лет лишения свободы. Он был задержан в Киеве 15 мая 2018 года по подозрению в поддержке самопровозглашенных республик ДНР и ЛНР. Украинское следствие обвиняет журналиста в государственной измене. Следственный комитет России заявил, что уголовное дело против главы портала «РИА Новости Украина» нарушает всеобщую декларацию прав человека, которая гарантирует свободу слова. Владимир Путин назвал арест Вышинского «беспрецедентным»: по его словам, главреда Вышинского удерживают в тюрьме за исполнение прямых обязанностей журналиста.

Заседание по делу журналиста Вышинского назначено на 26 марта

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Автор: Александра Леснова
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