Заседание по делу журналиста Вышинского назначено на 26 марта

Заседание по делу арестованного украинским следствием руководителя «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского начнется 26 марта в Подольском суде Киева. Об этом сообщают РИА Новости.

«Суд по делу Кирилла назначен на 14.20 (15.20 мск) 26 марта в Подольском суде Киева», — заявил адвокат Вышинского.

Во вторник адвокат журналиста сообщил, что Кириллу Вышинскому вручили обвинительный акт и он ознакомился с материалами его уголовного дела. Адвокат Андрей Доманский подчеркнул, что следствие находится на этапе окончания, а материалы дела направляются в суд.

Ранее суд в Херсоне в очередной раз продлил Вышинскому срок содержания под стражей до 16 февраля. Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир после нового продления ареста выразил разочарование позицией Украины и призвал незамедлительно освободить журналиста. Глава ОБСЕ и министр иностранных дел Словакии Мирослав Лайчак после встречи с Сергеем Лавровым заявлял о готовности помочь в решении проблемы Вышинского по линии организации.

Вышинскому грозит до 15 лет лишения свободы. Он был задержан в Киеве 15 мая 2018 года по подозрению в поддержке самопровозглашенных республик ДНР и ЛНР. Украинское следствие обвиняет журналиста в государственной измене. Следственный комитет России заявил, что уголовное дело против главы портала «РИА Новости Украина» нарушает всеобщую декларацию прав человека, которая гарантирует свободу слова. Владимир Путин назвал арест Вышинского «беспрецедентным»: по его словам, главреда Вышинского удерживают в тюрьме за исполнение прямых обязанностей журналиста.