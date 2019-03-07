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СПБГУ объявил полуфиналистов конкурса PolitPRpro-2019

СПБГУ объявил полуфиналистов конкурса PolitPRpro-2019
Заседание по делу журналиста Вышинского назначено на 26 марта

Заседание по делу журналиста Вышинского назначено на 26 марта

 Азербайджан и Британия подписали двухлетний план военного сотрудничества

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19:11   7 Марта 2019
Россия

Роскосмос оценил идею создать фан-клуб госкорпорации

Роскосмос оценил идею создать фан-клуб госкорпорации

Роскосмос прокомментировал идею супруги главы госкорпорации Дмитрия Рогозина Татьяны создать фан-клуб. В пресс-службе госкорпорации сообщили, что инициатива принадлежит непосредственно Татьяне Рогозиной, пишет ТАСС.

Как отметили в «Роскосмосе», корпорация поддерживает энтузиастов космоса. 

Напомним, ранее в четверг жена Рогозина анонсировала в Faceboook запуск фан-клуба Роскосмоса для борьбы с информационными атаками, которым подвергается российская космическая корпорация.

Ранее глава пресс-службы Роскосмоса Владимир Устименко сообщал, что на корпорацию была совершена информационная атака с целью помешать возвращению лидерских позиций РФ в космосе.

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Автор: Ольга Шпакова
#россия #общество #роскосмос

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