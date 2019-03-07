Оппозиционер Яшин выпустил газеты с самопиаром на бюджетные деньги

Опозиционный политик Илья Яшин и его соратники по партии «Солидарность» в сентябре 2017 на столичных выборах в советы муниципальных депутатов получили семь мандатов в двух округах Красносельского района.

Радость оппозиции, которая впервые получила хоть какое-то значимое представительство в столичной власти, была омрачена грустной реальностью. Жители района потребовали от «Солидарности» тех же действий по улучшению жизни, которые ранее были адресованы «партии власти».

Как пишет Федеральное агенство новостей, Яшин не нашел никаких здравых идей, кроме банального «распила» муниципального бюджета. Оппозиционеры начали использовать бюджетные средства на сомнительные проекты, скорее похожие на неумелый самопиар.

Муниципальное издание «Красная строка», выходящее как «информационный бюллетень муниципального округа Красносельский», — одно из творений депутата Яшина. При этом оппозиционер на страницах «Красной строки» позиционирует себя и как глава муниципального округа Красносельский, и как главный редактор издания.

«Красная строка» прямо нарушает требования закона РФ о СМИ, а именно статьи 12. Она регламентирует требования к «информационным бюллетеням», как позиционирует свое издание Яшин. Согласно закону, СМИ, учреждаемые органами местного самоуправления с официальными сообщениями, могут быть не зарегистрированы только в случае, если их тираж в виде печатного издания не превышает 1000 экземпляров.

У «Красной строки» же тираж превышает 7000 экземпляров. При этом вся газета содержит публицистику и пиар-статьями самой редакции, в то время как никаких официальных сообщений или новостей там нет.

После обращения неравнодушных граждан, уставших от Яшина, в Роскомнадзор, выяснилось, что никакой государственной регистрации у «Красной строки» нет. При этом она обладает всеми признаками СМИ. Получается, что ее выпуск незаконен, а ответственные лица должны быть привлечены к административной ответственности. Им грозит штраф до 30 000 рублей.

Однако, то что Яшин «забыл» зарегистрировать муниципальную газету — это полбеды. Издателем газеты выступает ООО «Любимый город», которое выпускает газету на основании муниципального контракта от 28 марта 2018 года. Об этом говорится на портале госзакупок.

ООО «Любимый город» получил контракт от аппарата Совета депутатов муниципального округа Красносельский на 59 375 рублей бюджетных денег. Однако в сопроводительных документах по муниципальному контракту говорится, что «Любимый город» выступает в нем исключительно в роли типографии. Ответственность за выпуск оно не несет.

Напрашивается вывод, что договор между аппаратом Красносельского совета во главе с Ильей Яшиным и «Любимым городом» был составлен лишь для отвода глаз. При этом «Красную строку» стали выпускать еще до заключения муниципального контракта — первый номер вышел аж 15 декабря 2017 года.

Таким образом, уже с марта 2018 года Яшин не просто начал заниматься самопиаром, но и запустил руки в муниципальный карман. Яшину, конечно, не грозит срок, потому что большая часть статей за нарушения в сфере СМИ по-прежнему носит административный характер.