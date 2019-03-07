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 CNN: Почти 500 мигрантов разлучили с детьми при депортации из США

CNN: Почти 500 мигрантов разлучили с детьми при депортации из США
18:56   7 Марта 2019
Весь мир

CNN: Почти 500 мигрантов разлучили с детьми при депортации из США

CNN: Почти 500 мигрантов разлучили с детьми при депортации из США

Число родителей-мигрантов, которые незаконно пересекли границу Штатов со своими детьми и потом были депортированы без детей, составило 471 человек. Об этом сообщила телекомпания CNN.

Представитель министерства внутренней безопасности заявил, что Иммиграционная и таможенная полиция США предоставляла нелегалам возможность воссоединиться со своими детьми перед депортацией, однако в июне 2018 года эту практику отменили. Многих родителей выдворили из страны без права выбора.

Весной 2018 года Минюст США объявил о политике «нулевой толерантности» к нарушителям миграционного законодательства, включая тех, кто переходит границу с детьми. Задержанных родителей арестовывают, а их детей отправляют в специальные центры. За период с апреля по сентябрь более двух тысяч детей были разлучены с родителями. Это вызвало критику со стороны оппонентов действующей в США власти.

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Автор: Виктория Разумовская
#сша #мигранты #общество #нелегалы

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