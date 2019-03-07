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19:24   7 Марта 2019
Весь мир

МВФ пока не решил, кого считать президентом Венесуэлы

МВФ пока не решил, кого считать президентом Венесуэлы

Официальный представитель Международного валютного фонда Джерри Райс заявил на брифинге в четверг, что в организации еще не выработали решения о том, кого считать законным лидером Венесуэлы.

По словам Райса, обычно, в подобных ситуациях, Фонд направляется международным сообществом, так как членами МВФ являются 189 стран. В настоящее время, добавил он, ситуация в Венесуэле остается «чрезвычайно неопределенной» и на земле, и в плане международного признания властей страны, поэтому фонд пока не принял окончательного решения.

«Решение относительно признания правительства в Венесуэле Международным валютным фондом еще не принято, - отметил Райс, добавив при этом: - Любое возможное будущее взаимодействие [фонда] с Венесуэлой, я бы сказал, обусловлено выработкой решения [о том, кого признавать в качестве законного правительства в Каракасе]».

Также Райс отметил, что не знает, когда будет назначено заседание совета директоров МВФ, на котором может быть выработано решение по этому вопросу.

МВФ пока не решил, кого считать президентом Венесуэлы

Напомним:  в январе текущего года лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуаидо провозгласил себя президентом страны на время действия временного правительства. Президент Венесуэлы Николас Мадуро при этом напомнил, что он является конституционным главой государства и назвал происходящее попыткой переворота.

В тот же день новый статус Гуаидо был признан США, Организацией американских государства, группой Лимы (кроме Мексики) и рядом других стран. В то же время, многие страны, включая Россию, Турцию, Сирию, Китай, Кубу, Белоруссию и другие, выразили поддержку правительству легитимного президента Венесуэлы – Николаса Мадуро.

МВФ пока не решил, кого считать президентом Венесуэлы

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Автор: Александр Люблинский
#президент #лидер #мвф #признание #венесуэла

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