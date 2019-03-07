МВФ пока не решил, кого считать президентом Венесуэлы

Официальный представитель Международного валютного фонда Джерри Райс заявил на брифинге в четверг, что в организации еще не выработали решения о том, кого считать законным лидером Венесуэлы.

По словам Райса, обычно, в подобных ситуациях, Фонд направляется международным сообществом, так как членами МВФ являются 189 стран. В настоящее время, добавил он, ситуация в Венесуэле остается «чрезвычайно неопределенной» и на земле, и в плане международного признания властей страны, поэтому фонд пока не принял окончательного решения.

«Решение относительно признания правительства в Венесуэле Международным валютным фондом еще не принято, - отметил Райс, добавив при этом: - Любое возможное будущее взаимодействие [фонда] с Венесуэлой, я бы сказал, обусловлено выработкой решения [о том, кого признавать в качестве законного правительства в Каракасе]».

Также Райс отметил, что не знает, когда будет назначено заседание совета директоров МВФ, на котором может быть выработано решение по этому вопросу.

Напомним: в январе текущего года лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуаидо провозгласил себя президентом страны на время действия временного правительства. Президент Венесуэлы Николас Мадуро при этом напомнил, что он является конституционным главой государства и назвал происходящее попыткой переворота.

В тот же день новый статус Гуаидо был признан США, Организацией американских государства, группой Лимы (кроме Мексики) и рядом других стран. В то же время, многие страны, включая Россию, Турцию, Сирию, Китай, Кубу, Белоруссию и другие, выразили поддержку правительству легитимного президента Венесуэлы – Николаса Мадуро.