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19:10   7 Марта 2019
Весь мир

Первый замглавы МИД Греции обсудит Преспанское соглашение в Скопье

Первый замглавы МИД Греции обсудит Преспанское соглашение в Скопье

Первый заместитель греческого министра иностранных дел Сиа Анагностопулу в четверг, 7 марта, улетит в Северную Македонию, чтобы встретиться с политическим руководством и обсудить укрепление отношений между странами после подписания Преспанского соглашения. По информации внешнеполитического ведомства, Анагностопулу в пятницу, 8 марта, встретится с премьером, министром иностранных дел и вице-премьером по вопросам евроинтеграции.

«В греческую делегацию вошли депутаты, генсекретарь по европейским делам и другие чиновники», — отметили в МИД.

Первый замглавы МИД Греции прилетит в Скопье

Афины и Скопье подписали в июне 2018 года Преспанское соглашение. Договор разрешает многолетний спор и открывает Скопье путь в Североатлантический альянс и Европейский союз. Однако соглашение раскритиковали как в Греции, так и в Македонии, которую теперь называют Республика Северная Македония.

Большинство жителей Греции и Македонии выступили против соглашения. Документ ратифицировали с нарушениями законодательства. В частности, референдум о новом названии признали несостоятельным из-за неявки жителей Македонии.

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Автор: Анатолий Кубарев
#мид #греция #македония #скопье

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