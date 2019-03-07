Путин внес в ГД проект об упрощении принятия на службу по контракту в Росгвардию

Российский президент Владимир Путин внес на рассмотрение Государственной думы проект закона об упрощенном принятии на службу по контракту в Росгвардию лиц, у которых есть специальные звания полиции.

Об этом говорится в электронной базе данных Госдумы. В пояснительной записке к законопроекту говорится, что такие лица принимаются на службу по контракту без прохождения испытания, проведения аттестации, медосвидетельствования и других мероприятий.

Кроме того, проект предусматривает, что присвоенные указанным лицам звания считаются первыми воинскими званиями.