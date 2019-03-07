Грузовик сбил школьника в Волгограде

Грузовик сбил семилетнего мальчика, который переходил дорогу по пешеходному переходу. Шел школьник на зеленый свет. Ребенка экстренно госпитализировали.

Инцидент произошел в среду, 6 марта, вечером. 68-летний мужчина, управляющий грузовиком ЗИЛ-45085, при повороте сбил ребенка.

«При завершении маневра поворота совершил наезд на 7-летнего школьника, который переходил проезжую часть по пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора», — говорится в сообщении ГУ МВД по Волгоградской области.

Как сильно пострадал ребенок — неизвестно.