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18:32   7 Марта 2019
Россия

Грузовик сбил школьника в Волгограде

Грузовик сбил школьника в Волгограде

Грузовик сбил семилетнего мальчика, который переходил дорогу по пешеходному переходу. Шел школьник на зеленый свет. Ребенка экстренно госпитализировали.

Инцидент произошел в среду, 6 марта, вечером. 68-летний мужчина, управляющий грузовиком ЗИЛ-45085, при повороте сбил ребенка. 

«При завершении маневра поворота совершил наезд на 7-летнего школьника, который переходил проезжую часть по пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора», — говорится в сообщении ГУ МВД по Волгоградской области.

Как сильно пострадал ребенок — неизвестно.

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Автор: Виктория Разумовская
#дети #волгоград #чп #общество

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