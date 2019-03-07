МВД составило список опасных пород собак

Специалисты МВД включили в список более 70 потенциально опасных пород собак и метисов. Ведомство предлагает запретить выгуливать их без намордника. Об этом сообщается в документе, опубликованном на федеральном портале нормативных правовых актов.

В список «потенциально опасных» вошли немецкая и среднеазиатская овчарки, ротвейлер, шарпей, американский бульдог, стаффордширский терьер, мастиф, бультерьер, доберман, ротвейлер и другие породы собак. В пояснительной записке говорится, что в список вошли те представители собачьих пород, которые генетически предрасположены к проявлению агрессии и силы, например, бойцовые собаки — бультерьеры и стаффордширские терьеры.

Также в документ внесены те породы, которые использовались для охотничьей травли. Аборигенные породы, типа среднеазиатской овчарки, в которых отсутствует выведенная селекционным путем лояльность к человеку, также попали в список МВД: особенности их поведения не до конца изучены кинологами, а потому такие животные могут быть непредсказуемо опасны. Гибриды волка и собаки в том числе находятся в списке опасных собак.

Ранее в Петропавловске-Камчатском бойцовский пес напал на беременную женщину. Нападение стаффордширского терьера произошло во время прогулки девушки со своим домашним питомцем. Оказалось, что собака нападает на людей и других животных уже не в первый раз, а продолжает терроризировать население несколько лет: ранее пес уже атаковал предыдущего домашнего любимца женщины, разорвав его. Другими жертвами агрессивного животного и чудовищной безответственности его «хозяев» стал сосед потерпевшей со своим сыном, чудом спасшиеся от опасной собаки. Опубликована видеозапись, где видно, что терьер свободно гуляет по улице без намордника, а затем набрасывается на беременную женщину. Ранее корреспондент «Политики Сегодня» выяснил, почему в Петербурге нет и не будет специальных площадок, предназначенных для выгула собак.