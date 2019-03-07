Россия предложила Сербии заказывать суда в лизинг

Минпромторг России предложил Сербии заказывать в лизинг российские суда. Об этом проинформировал вице-премьер РФ Юрий Борисов после заседания российско-сербского межправкомитета по торговле и экономическому и научно-техническому сотрудничеству.

Он объяснил журналистам, что российское ведомство предложило сербскому руководству использовать лизинговую схему строительства судов класса «река», в том числе круизных судов, что может поднять уровень туристических услуг. По словам Борисова, лизинговая схема более приемлема для сербской стороны.

Ранее Борисов сообщал, что российская сторона предложила Сербии поставлять трамваи предприятия «Уралтрансмаш», которое входит в состав «Ростеха​​​». Сербия заинтересовалась такой возможностью, отметил вице-премьер РФ.