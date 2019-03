Сирийский Красный Полумесяц доставил колонны гумпомощи в Манбидж

ООН и Сирийский Красный Полумесяц собрали гуманитарную помощь и отправили 37 грузовиков в город Манбидж, который расположен на севере страны. По информации СКП, в грузовики положили около десяти тысяч наборов с продуктами, муку, консервы, одеяла, матрасы. В городе проживают 50 тысяч сирийцев.

Исполняющий обязанности координатора гуманитарной помощи ООН в Сирии Фран Экуиза уточнил, что груза с гуманитарной помощью хватит жителям Манбиджа на месяц. По его словам, колонна впервые проехала через Алеппо. Этому поспособствовала поддержка и соучастие всех сторон в регионе.

This camp in north east Syria is the size of a small city. There are not enough tents for everyone fleeing violence. Thousands of people keep on arriving. Women and children are forced to sleep outside. Over 20 children are reported to have died due to the cold in recent weeks. pic.twitter.com/ajh2MY1yBI