Суд на Кубани депортировал двух американцев за нарушения режима пребывания

Власти Краснодарского края выдворили двух американцев из России за нарушение режима пребывания. Оба они работали на сельхозпредприятиях в Краснодарском крае.

Речь идет о двух гражданах США — Ричарде Кэлвине и Адаме Шупе. Суд признал их виновными по статье «Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в РФ либо режима пребывания (проживания) в РФ». Американцам придется теперь заплатить административный штраф и уехать за пределы РФ.

Кэлвин ранее проходил службу в ВМС США, а Шуп — в Корпусе морской пехоты США.

2 марта суд в Новороссийске принял решение о выдворении еще двух граждан США. Они находятся в центре временного пребывания иностранных граждан в городе Гулькевичи и дожидаются депортации.