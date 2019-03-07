Суд на Кубани депортировал двух американцев за нарушения режима пребывания
Власти Краснодарского края выдворили двух американцев из России за нарушение режима пребывания. Оба они работали на сельхозпредприятиях в Краснодарском крае.
Речь идет о двух гражданах США — Ричарде Кэлвине и Адаме Шупе. Суд признал их виновными по статье «Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в РФ либо режима пребывания (проживания) в РФ». Американцам придется теперь заплатить административный штраф и уехать за пределы РФ.
Кэлвин ранее проходил службу в ВМС США, а Шуп — в Корпусе морской пехоты США.
2 марта суд в Новороссийске принял решение о выдворении еще двух граждан США. Они находятся в центре временного пребывания иностранных граждан в городе Гулькевичи и дожидаются депортации.