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18:12   7 Марта 2019
Весь мир

Суд на Кубани депортировал двух американцев за нарушения режима пребывания

Суд на Кубани депортировал двух американцев за нарушения режима пребывания

Власти Краснодарского края выдворили двух американцев из России за нарушение режима пребывания. Оба они работали на сельхозпредприятиях в Краснодарском крае.

Речь идет о двух гражданах США — Ричарде Кэлвине и Адаме Шупе. Суд признал их виновными по статье «Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в РФ либо режима пребывания (проживания) в РФ». Американцам придется теперь заплатить административный штраф и уехать за пределы РФ. 

Кэлвин ранее проходил службу в ВМС США, а Шуп — в Корпусе морской пехоты США.

2 марта суд в Новороссийске принял решение о выдворении еще двух граждан США. Они находятся в центре временного пребывания иностранных граждан в городе Гулькевичи и дожидаются депортации. 

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Автор: Виктория Разумовская
#суд #сша #иностранцы #департация

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