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18:47   7 Марта 2019
Россия

Путин обсудил с Бибиловым бесперебойную работу Транскавказской магистрали

Путин обсудил с Бибиловым бесперебойную работу Транскавказской магистрали

Президенты России и Южной Осетии Владимир Путин и Анатолий Бибилов в ходе прошедшей в четверг встречи обсудили меры по обеспечению  непрерывной круглогодичной работы связывающей наши страны Транскавказской автомагистрали.

Об этом в четверг сообщает агентство ТАСС, приводя заявление главы южноосетинского МЧС Алана Тадтаева.

По словам министра, Анатолий Бибилов в ходе встречи с Владимиром Путиным обсудил с ним социальную составляющую республики, инвестиционный климат в стране и улучшение жизни граждан. Кроме того, речь шла об укреплении международных позиций Южной Осетии с помощью России. Все эти  вопросы, как отметил Тадтаев, встретили понимание российского  руководства.

«Среди других актуальных вопросов, которые обсуждали Анатолий Бибилов и Владимир Путин, был также вопрос безопасной работы Транскама, для круглогодичного функционирования которого требуется строительство на опасных участках трассы противолавинных галерей», -  добавил глава МЧС Южной Осетии.

По его словам, в январе текущего года обильные снегопады порой нарушали бесперебойность транспортного сообщения республики с Россией по Транскаму. Запрос на тему мер, которые  необходимо предпринять для того, чтобы обеспечить бесперебойную работу Транскавказской магистрали в течение круглого года, как отметил Тадтаев, в МЧС Южной Осетии ранее направило российское федеральное агентство «Росавтодор», после чего были отданы поручения по составлению проектно-сметной документации на проведение соответствующих работ.

Напомним: Транскавказская автомагистраль является единственной дорогой, связывающей Российскую Федерацию с Южной Осетией. Основная ее часть проходит в высокогорных районах, а протяженность равна 164 километрам.

Путин обсудил с Бибиловым бесперебойную работу Транскавказской магистрали

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Автор: Александр Люблинский
#путин #бибилов #транскам #транскавказскаямагистраль #южнаяосетия

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