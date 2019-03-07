Семь новых боевых вертолетов получило Минобороны РФ

Министерство обороны России получило семь боевых вертолетов от холдинга «Вертолеты России» (входит в госкорпорацию Ростех). Об этом сообщает пресс-служба холдинга.

В сообщении говорится, что военному ведомству переданы два транспортно-боевых вертолета Ми-35М, два учебно-боевых Ми-28УБ и три Ми-28Н «Ночной охотник».

Глава «Вертолетов России» Андрей Богинский заявил, что усиление обороноспособности России — один из ключевых приоритетов холдинга. Ранее в 2019 году Минобороны получило четыре вертолета Ми-35М и два учебно-боевых Ми-28УБ. В текущем году ВКС РФ всего передано 13 новых вертолетов.

Транспортно-боевой вертолет Ми-35М создан для уничтожения бронетанковой техники и огневой поддержки подразделений сухопутных войск. Важная особенность летательного аппарата — возможность перевозки людей и военного снаряжения внутри кабины.

Ударный вертолет Ми-28Н выполняет боевые задачи в любое время суток. Он может уничтожать воздушные цели. Вертолет создан для огневой поддержки передовых частей сухопутных войск, мотострелковых и танковых подразделений. У него усилена бронезащита.

Учебно-боевой Ми-28УБ оборудован двойной системой управления, которая позволяет пилотировать вертолет как из кабины летчика-командира экипажа, так и из кабины летчика-оператора. С его помощью военные летчики и курсанты получают необходимую практику.