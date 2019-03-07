Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Роскосмос оценил идею создать фан-клуб госкорпорации

Роскосмос оценил идею создать фан-клуб госкорпорации

 МВД составило список опасных пород собак

МВД составило список опасных пород собак
Азербайджан и Британия подписали двухлетний план военного сотрудничества

Азербайджан и Британия подписали двухлетний план военного сотрудничества

 Сербия готова производить вагоны вместе с РФ

Сербия готова производить вагоны вместе с РФ
Первый замглавы МИД Греции обсудит Преспанское соглашение в Скопье

Первый замглавы МИД Греции обсудит Преспанское соглашение в Скопье

 CNN: Почти 500 мигрантов разлучили с детьми при депортации из США

CNN: Почти 500 мигрантов разлучили с детьми при депортации из США
Роскосмос оценил идею создать фан-клуб госкорпорации

Роскосмос оценил идею создать фан-клуб госкорпорации

 МВД составило список опасных пород собак

МВД составило список опасных пород собак
Азербайджан и Британия подписали двухлетний план военного сотрудничества

Азербайджан и Британия подписали двухлетний план военного сотрудничества

 Сербия готова производить вагоны вместе с РФ

Сербия готова производить вагоны вместе с РФ
Первый замглавы МИД Греции обсудит Преспанское соглашение в Скопье

Первый замглавы МИД Греции обсудит Преспанское соглашение в Скопье

 CNN: Почти 500 мигрантов разлучили с детьми при депортации из США

CNN: Почти 500 мигрантов разлучили с детьми при депортации из США
18:12   7 Марта 2019
Россия

Фрегат «Адмирал Горшков» прошел самую узкую часть Ла-Манша

Фрегат «Адмирал Горшков» прошел самую узкую часть Ла-Манша

Фрегат Северного флота «Адмирал Горшков» прошел пролив Па-де-Кале и успешно отработал маневрирование вместе с другими судами своего отряда. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление начальника пресс-службы Северного флота капитана первого ранга Вадима Серги.

«Адмирал Горшков» начал свой путь выйдя с базы в Североморске. Фрегат прошел самый узкий пролив Ла-Манша вместе с судном материально-технического обеспечения «Эльбрус» и спасательным буксиром «Николай Чикер». Это первый морской поход фрегата, до этого он совершал только переходы между флотами и базами.

Фрегат «Адмирал Горшков» прошел самую узкую часть Ла-Манша

26 февраля фрегат возглавил отряд судов Северного флота, отправившийся в Атлантику. Первым в отряде шел «Горшков», за ним следовали суда обеспечения, а замыкал колонну буксир «Николай Чикер». Моряки прошли более двух тысяч морских миль, в пятницу планируется завершить проход Ла-Манша и достичь выхода в Атлантический океан. Ранее Серга сообщал, что отряд будет несколько месяцев находится в дальнем походе и выполнять задачи в различных локациях Мирового океана. Главными задачами похода являются демонстрация флага и военно-морское присутствие в дальних районах океана.

 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Александра Леснова
#россия #флот #политика #новости #ла-манш #поход #ввс рф #адмирал горшков

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...