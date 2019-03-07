Фрегат «Адмирал Горшков» прошел самую узкую часть Ла-Манша

Фрегат Северного флота «Адмирал Горшков» прошел пролив Па-де-Кале и успешно отработал маневрирование вместе с другими судами своего отряда. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление начальника пресс-службы Северного флота капитана первого ранга Вадима Серги.

«Адмирал Горшков» начал свой путь выйдя с базы в Североморске. Фрегат прошел самый узкий пролив Ла-Манша вместе с судном материально-технического обеспечения «Эльбрус» и спасательным буксиром «Николай Чикер». Это первый морской поход фрегата, до этого он совершал только переходы между флотами и базами.

26 февраля фрегат возглавил отряд судов Северного флота, отправившийся в Атлантику. Первым в отряде шел «Горшков», за ним следовали суда обеспечения, а замыкал колонну буксир «Николай Чикер». Моряки прошли более двух тысяч морских миль, в пятницу планируется завершить проход Ла-Манша и достичь выхода в Атлантический океан. Ранее Серга сообщал, что отряд будет несколько месяцев находится в дальнем походе и выполнять задачи в различных локациях Мирового океана. Главными задачами похода являются демонстрация флага и военно-морское присутствие в дальних районах океана.