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18:19   7 Марта 2019
Россия

Губернатор Колымы отправил чиновников работать на стройке

Губернатор Колымы отправил чиновников работать на стройке

Глава Магаданской области Сергей Носов отправил чиновников ведомств, отвечающих за задержки сроков реализации строительных тендеров, самих штукатурить и красить дома.

На совещании в четверг стало известно, что тендер по ремонту здания для регионального технопарка «Кванториум» состоится только после 20 марта​​​. По мнению Носова, это слишком поздно, и выделенные на работы деньги не освоят.

«Начинайте набирать из сотрудников правительства Магаданской области штукатуров, маляров, плиточников, которые пойдут туда выполнять работу. Без конкурса, понятно вам?», - заявил Носов, подчеркнув, что изначально обговаривался более ранний срок.

Губернатор Колымы также напомнил чиновникам, что в 2019 году в регионе будет возводиться большое число объектов. Он призвал всех присутствующих готовиться к малярным работам, если такие проекты как «Кванториум» окажутся сорванными.

«Зачем давать деньги Магаданской области, если они помещение отремонтировать не могут. Буду проверять в понедельник, на аппаратной доложите», - заключил Носов.

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Автор: Ольга Шпакова
#строительство #тендер #магаданская область #сергей носов #кванториум

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