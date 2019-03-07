Губернатор Колымы отправил чиновников работать на стройке

Глава Магаданской области Сергей Носов отправил чиновников ведомств, отвечающих за задержки сроков реализации строительных тендеров, самих штукатурить и красить дома.

На совещании в четверг стало известно, что тендер по ремонту здания для регионального технопарка «Кванториум» состоится только после 20 марта​​​. По мнению Носова, это слишком поздно, и выделенные на работы деньги не освоят.

«Начинайте набирать из сотрудников правительства Магаданской области штукатуров, маляров, плиточников, которые пойдут туда выполнять работу. Без конкурса, понятно вам?», - заявил Носов, подчеркнув, что изначально обговаривался более ранний срок.

Губернатор Колымы также напомнил чиновникам, что в 2019 году в регионе будет возводиться большое число объектов. Он призвал всех присутствующих готовиться к малярным работам, если такие проекты как «Кванториум» окажутся сорванными.