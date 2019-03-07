РФ и Узбекистан разработают «дорожную карту» в сфере АПК​​​​​​​

Министерство сельского хозяйства РФ в четверг, 7 марта, по итогам визита узбекского замминистра сельского хозяйства Сергея Левина сообщило, что Москва и Ташкент разработают «дорожную карту» по развитию аграрного сотрудничества. По информации ведомства, российская сторона поставляет в Узбекистан масло, сахар, кондитерские изделия и многое другое.

«Мы считаем, что страны имеют значительный потенциал для дальнейшего развития партнерства», — отметили в Минсельхоз РФ.

«Дорожная карта» предусматривает развитие аграрного сотрудничества РФ и Узбекистана в производстве мяса птицы, выращивании рыжика, рыбоводстве. Ведомства согласовывают проект и планируют утвердить в ближайшее время.

В 2018 году товарооборот в сфере АПК между РФ и Узбекистаном составил 555 миллионов долларов. Минсельхоз России предлагает увеличить объемы взаимных поставок сельхозпродукции и продовольствия.