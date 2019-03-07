США впервые испытали военный беспилотник Kratos XQ-58A Valkyrie

Опытный образец военного беспилотного летательного аппарата США Kratos XQ-58A Valkyrie впервые поднялся в небо. Он создан исследовательской лабораторией американских ВВС вместе с компанией Kratos Defense & Security Solutions.

Об этом говорится в сообщении на сайте авиабазы США Райт-Паттерсон в штате Огайо. На ее территории расположена лаборатория ВВС.

Полет БПЛА нового поколения продлился около 70 минут. Испытания прошли 5 марта на полигоне в штате Аризона. Уточняется, что специалисты не зафиксировали никаких технических проблем.

Разработка Kratos XQ-58A Valkyrie велась более двух с половиной лет. Беспилотник ожидают еще пять тестовых полетов. По данным агентства «Джейнс», такой тип БПЛА достаточно дешевый для того, чтобы его можно было потерять в ходе военной операции, но при этом он не является одноразовым.

Разработчики отметили, что беспилотник можно запускать без взлетно-посадочной полосы. Также Kratos XQ-58A Valkyrie может работать вместе с пилотируемыми истребителями.