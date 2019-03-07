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17:59   7 Марта 2019
Весь мир

Сербия одобрила строительство ветки «Турецкого потока» от Болгарии до Венгрии

Сербия одобрила строительство ветки «Турецкого потока» от Болгарии до Венгрии

Республика Сербия дала разрешение на строительство болгарско-венгерской ветки российского газопровода «Турецкий поток» через свою территорию.

Об этом в четверг сообщает агентство «Интерфакс», приводя заявление сербского министра горного дела и энергетики Александра Антича.

При этом отмечается, что начало работ по строительству газопровода намечено на апрель текущего года.

Напомним: президент России Владимир Путин. Выступая в январе текущего года в Белграде на совместной пресс-конференции с сербским лидером Александром Вучичем, заявил, что многие европейские страны проявляют интерес к продолжению строительства «Турецкого потока». По его словам, Россия готова реализовать подобные проекты, и протянуть ветку газопровода европейским потребителям, так как ресурсов у нее для этого более чем достаточно.

Сербия одобрила строительство ветки «Турецкого потока» от Болгарии до Венгрии

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Автор: Александр Люблинский
#сербия #болгария #газопровод #венгрия #турецкийпоток

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