Сербия одобрила строительство ветки «Турецкого потока» от Болгарии до Венгрии

Республика Сербия дала разрешение на строительство болгарско-венгерской ветки российского газопровода «Турецкий поток» через свою территорию.

Об этом в четверг сообщает агентство «Интерфакс», приводя заявление сербского министра горного дела и энергетики Александра Антича.

При этом отмечается, что начало работ по строительству газопровода намечено на апрель текущего года.

Напомним: президент России Владимир Путин. Выступая в январе текущего года в Белграде на совместной пресс-конференции с сербским лидером Александром Вучичем, заявил, что многие европейские страны проявляют интерес к продолжению строительства «Турецкого потока». По его словам, Россия готова реализовать подобные проекты, и протянуть ветку газопровода европейским потребителям, так как ресурсов у нее для этого более чем достаточно.