Азербайджан и Британия подписали двухлетний план военного сотрудничества

План военного сотрудничества между азербайджанским и британским министерствами обороны на 2019-2020 года подписали по итогам штабных переговоров между оборонными ведомствами, которые состоялись в Баку в среду, 6 марта.

По информации МО Азербайджана, в ходе переговоров рассмотрели текущее состояние и перспективные направления диалога Баку и Лондона в сфере обороны.

«Обсудили сотрудничество в области обучения, образования и миротворческих операций», — добавили в министерстве обороны Азербайджана.

Представители ведомств обменялись мнениями по региональной безопасности и подписали план военного сотрудничества.