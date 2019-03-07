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17:31   7 Марта 2019
Ближнее зарубежье

Азербайджан и Британия подписали двухлетний план военного сотрудничества

Азербайджан и Британия подписали двухлетний план военного сотрудничества

План военного сотрудничества между азербайджанским и британским  министерствами обороны на 2019-2020 года подписали по итогам штабных переговоров между оборонными ведомствами, которые состоялись в Баку в среду, 6 марта.

По информации МО Азербайджана, в ходе переговоров рассмотрели текущее состояние и перспективные направления диалога Баку и Лондона в сфере обороны.

«Обсудили сотрудничество в области обучения, образования и миротворческих операций», — добавили в министерстве обороны Азербайджана.

Представители ведомств обменялись мнениями по региональной безопасности и подписали план военного сотрудничества.

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Автор: Анатолий Кубарев
#великобритания #минобороны #азербайджан #общество

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