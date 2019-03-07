Азербайджан и Британия подписали двухлетний план военного сотрудничества
План военного сотрудничества между азербайджанским и британским министерствами обороны на 2019-2020 года подписали по итогам штабных переговоров между оборонными ведомствами, которые состоялись в Баку в среду, 6 марта.
По информации МО Азербайджана, в ходе переговоров рассмотрели текущее состояние и перспективные направления диалога Баку и Лондона в сфере обороны.
«Обсудили сотрудничество в области обучения, образования и миротворческих операций», — добавили в министерстве обороны Азербайджана.
Представители ведомств обменялись мнениями по региональной безопасности и подписали план военного сотрудничества.
Подписан план военного сотрудничества между Азербайджаном и Великобританиейhttps://t.co/7Ph7YnsAqQ pic.twitter.com/uRlw2sJtrH— Azerbaijan MOD (@wwwmodgovaz) 7 марта 2019 г.