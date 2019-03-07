Путин принял предложения увековечить память Жореса Алферова

Владимир Путин поддержал направленные ему депутатами предложения об увековечивании памяти ученого, депутата и лауреата Нобелевской премии Жореса Алферова. Об этом РИА Новости сообщил лидер партии КПРФ Геннадий Зюганов.

Ранее зампред КПРФ Владимир Кашин сообщил, что президенту Путину были направлены предложения депутатов увековечить память советского и российского физика Жореса Алферова. Знаменитый ученый сам являлся депутатом Государственной Думы от партии КПРФ.

«Речь идёт об улицах, о музее, о научном центре, нашем каком-нибудь ледоходе или корабле», — сообщил Кашин, комментируя инициативу депутатов по увековечиванию памяти физика.

В ноябре минувшего года академик был госпитализирован с подозрением на инсульт. Ученого увезли в московскую больницу прямо с совещания. Позже Жорес Алферов скончался 2 марта в Петербурге на 89-м году жизни. Причиной смерти академика РАН стала острая сердечно-легочная недостаточность. Владимир Путин выразил свои соболезнования в связи с кончиной физика и отметил, что Алферов имел «твердую гражданскую позицию» и внес огромный вклад в развитие не только российской, но и мировой науки. Церемония прощания с Жоресом Алферовым прошла 5 марта в Санкт-Петербургском научном центре РАН. В соответствии с законом о почетных гражданах, организацию похорон ученого взял на себя Смольный.