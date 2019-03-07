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Посольство РФ призвало Британию предоставить данные по «делу Глушкова»

Посольство РФ призвало Британию предоставить данные по «делу Глушкова»

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17:30   7 Марта 2019
Россия

Посольство РФ призвало Британию предоставить данные по «делу Глушкова»

Посольство РФ призвало Британию предоставить данные по «делу Глушкова»

Российское посольство в Лондоне потребовало от британского МИД предоставить официальную информацию о ходе расследования смерти экс-замгендиректора «Аэрофлота» Николая Глушкова.

Лондон продолжает оставлять без внимания многочисленные запросы Москвы, констатировали в дипмиссии. В четверг посольство вновь направило в Форин Офис требование представить хотя бы предварительную информацию о ходе следствия.

Ранее посольство также передавало запрос Генеральной прокуратуры Российской Федерации о правовой помощи по делу о смерти бывшего замглавы «Аэрофлота».

Как сообщалось ранее, Лондон по-прежнему отказывается сотрудничать в расследовании смерти Глушкова. 12 марта исполнится год с его кончины в британской столице.

Скотланд-Ярд заявлял, что смерть Глушкова является «необъяснимой», но позже следствие установило, что мужчина погиб от удушения. Дело квалифицировали как убийство.

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Автор: Ольга Шпакова
#россия #великобритания #лондон #политика #дело глушкова

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