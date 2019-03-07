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18:21   7 Марта 2019
Весь мир

The Times сочинили фейк о перевозке золота из Венесуэлы в Африку

The Times сочинили фейк о перевозке золота из Венесуэлы в Африку

Журналисты газеты The Times опубликовали очередную «сенсацию» о перелетах авиакомпании Nordwind из Венесуэлы в другие государства. Издание уверяет, будто самолеты компании «вывозили золото Венесуэлы в Африку».

Эти слухи, которые кочуют в западных СМИ, в авиакомпании опровергли еще несколько недель назад. Впрочем, для авторов фейк-ньюс это не причина останавливаться.

В этой весьма сомнительной истории непонятно, с чего вдруг The Times напали на гражданскую авиакомпанию, ведь та давно летает во многие страны.

Депутат Госдумы Александр Романович в беседе с Nation News отметил, что западные газеты пытаются исказить данные о ситуации в Венесуэле. Делать выводы, опираясь на маршрутах перелетов попросту смешно, добавил собеседник.

«Вообще-то многие авиакомпании осуществляют коммерческие рейсы, это не является запретным», - заметил народный избранник.

Романович уверен, что на самом деле США взяли курс на смену власти в южно-американской стране. Подобные публикации – это маскировка, подытожил эксперт.

The Times маскирует курс США обилием географических деталей в статье. Якобы в начале марта самолет Nordwind вылетел из Каракаса и направился в сторону Уганды. На борту, как уверяется, пассажиров не было. В Каракасе судно пробыло несколько часов, а потом улетело в Занзибар, а далее обратно в Венесуэлу. Журналисты утверждают, что именно этот борт видели в аэропорту Каракаса «при подготовке перелета в ОАЭ». Туда же «везли золото», пишет издание. Венесуэла этот вброс опровергла.

Times повторяет судьбу Reuters, сочиняя фейки о перевозке золота из Венесуэлы в Африку

Уганду газета представила как «международный центр по отмыванию золота». The Times заявили, что самолет Nordwind не единственный, чьи рейсы их смущают. Сомневаются западные журналисты и в маршруте частного самолета главы МИД Венесуэлы Хорхе Арреаса. Министр прилетел в Афины и пробыл там несколько часов. The Times решили, что тоже из-за золота, которое забрали.

Позднее стало ясно, что борт приземлился для дозаправки. Посол Венесуэлы в Греции раскритиковал версию западных СМИ, подчеркнув, что министр не уполномочен проводить операции с драгметаллами.

Западные издания пишут фейки уже не в первый раз. Например, издание Reuters сообщало об «изъятии восьми тонн золота» из хранилища венесуэльского Центробанка. Информация, как писал автор статьи, поступила от анонимного источника и сторонника Хуана Гуаидо, самопровозглашенного президента Венесуэлы. Reuters источник не проверило, и зря. Информация подтверждения не получила.

Другой депутат Нацассамблеи Венесуэлы Хосе Герра рассказал Reuters, что за золотом в страну «прилетел самолет из Москвы». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Кремлю об этом ничего не известно.

Reuters попались на вбросах, когда решили взять комментарий у мошенника Евгения Шабаева. По его версии, в Каракас прибыла мифическая ЧВК «Вагнера». Фейк быстро опровергли в России, Венесуэле и даже в США.

Показателен, хоть и не связан с Венесуэлой, фейк Reuters , связанный с запрещенным в России террористическим движением «Талибан». Агентство опубликовала их комментарий  о конфликте Индии и Пакистана. А чуть позже представитель «Талибана» Забиулла Моджахед заявил, что никаких заявлений для прессы не было, Reuters просто опубликовало фальшивку.

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Автор: Петр Сидоров
#венесуэла #фейки #чвк вагнера

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