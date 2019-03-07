The Times сочинили фейк о перевозке золота из Венесуэлы в Африку

Журналисты газеты The Times опубликовали очередную «сенсацию» о перелетах авиакомпании Nordwind из Венесуэлы в другие государства. Издание уверяет, будто самолеты компании «вывозили золото Венесуэлы в Африку».

Эти слухи, которые кочуют в западных СМИ, в авиакомпании опровергли еще несколько недель назад. Впрочем, для авторов фейк-ньюс это не причина останавливаться.

В этой весьма сомнительной истории непонятно, с чего вдруг The Times напали на гражданскую авиакомпанию, ведь та давно летает во многие страны.

Депутат Госдумы Александр Романович в беседе с Nation News отметил, что западные газеты пытаются исказить данные о ситуации в Венесуэле. Делать выводы, опираясь на маршрутах перелетов попросту смешно, добавил собеседник.

«Вообще-то многие авиакомпании осуществляют коммерческие рейсы, это не является запретным», - заметил народный избранник.

Романович уверен, что на самом деле США взяли курс на смену власти в южно-американской стране. Подобные публикации – это маскировка, подытожил эксперт.

The Times маскирует курс США обилием географических деталей в статье. Якобы в начале марта самолет Nordwind вылетел из Каракаса и направился в сторону Уганды. На борту, как уверяется, пассажиров не было. В Каракасе судно пробыло несколько часов, а потом улетело в Занзибар, а далее обратно в Венесуэлу. Журналисты утверждают, что именно этот борт видели в аэропорту Каракаса «при подготовке перелета в ОАЭ». Туда же «везли золото», пишет издание. Венесуэла этот вброс опровергла.

Уганду газета представила как «международный центр по отмыванию золота». The Times заявили, что самолет Nordwind не единственный, чьи рейсы их смущают. Сомневаются западные журналисты и в маршруте частного самолета главы МИД Венесуэлы Хорхе Арреаса. Министр прилетел в Афины и пробыл там несколько часов. The Times решили, что тоже из-за золота, которое забрали.

Позднее стало ясно, что борт приземлился для дозаправки. Посол Венесуэлы в Греции раскритиковал версию западных СМИ, подчеркнув, что министр не уполномочен проводить операции с драгметаллами.

Западные издания пишут фейки уже не в первый раз. Например, издание Reuters сообщало об «изъятии восьми тонн золота» из хранилища венесуэльского Центробанка. Информация, как писал автор статьи, поступила от анонимного источника и сторонника Хуана Гуаидо, самопровозглашенного президента Венесуэлы. Reuters источник не проверило, и зря. Информация подтверждения не получила.

Другой депутат Нацассамблеи Венесуэлы Хосе Герра рассказал Reuters, что за золотом в страну «прилетел самолет из Москвы». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Кремлю об этом ничего не известно.

Reuters попались на вбросах, когда решили взять комментарий у мошенника Евгения Шабаева. По его версии, в Каракас прибыла мифическая ЧВК «Вагнера». Фейк быстро опровергли в России, Венесуэле и даже в США.

Показателен, хоть и не связан с Венесуэлой, фейк Reuters , связанный с запрещенным в России террористическим движением «Талибан». Агентство опубликовала их комментарий о конфликте Индии и Пакистана. А чуть позже представитель «Талибана» Забиулла Моджахед заявил, что никаких заявлений для прессы не было, Reuters просто опубликовало фальшивку.