КНДР осудила США и Южную Корею за совместные военные учения

Совместные маневры США и Южной Кореи являются грубым нарушением достигнутых договоренностей на саммитах с Северной Кореей. Так оценили власти КНДР проходящие в конфликтном регионе учения.

Пхеньян заявил, что деятельность военного руководства Южной Кореи и США является нарушением положений совместной декларации КНДР и США и межкорейской декларации. Эти документы гарантировали прекращение недружелюбных действий и смягчение напряженности.

«Это удар непосредственно по желанию и стремлению всей нации (КНДР) и международного сообщества, которые хотели бы мира и стабильности на Корейском полуострове», — говорится в сообщении правительства.

Напомним, в понедельник начались военно-штабные учения Вашингтона и Сеула под кодовым названием «Тонмэн». Они проходят вместо маневров «Kye Resolve» и «Foal Eagle». По словам президента США Дональда Трампа, причина отмены маневров — это желание сэкономить миллионы долларов, а также улучшить отношения с КНДР.