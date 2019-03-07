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 КНДР осудила США и Южную Корею за совместные военные учения

КНДР осудила США и Южную Корею за совместные военные учения
Посольство РФ призвало Британию предоставить данные по «делу Глушкова»

Посольство РФ призвало Британию предоставить данные по «делу Глушкова»

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 Сербия готова производить вагоны вместе с РФ

Сербия готова производить вагоны вместе с РФ
Трамп готов продолжать переговоры с Северной Кореей

Трамп готов продолжать переговоры с Северной Кореей

 КНДР осудила США и Южную Корею за совместные военные учения

КНДР осудила США и Южную Корею за совместные военные учения
17:08   7 Марта 2019
Весь мир

КНДР осудила США и Южную Корею за совместные военные учения

КНДР осудила США и Южную Корею за совместные военные учения

Совместные маневры США и Южной Кореи являются грубым нарушением достигнутых договоренностей на саммитах с Северной Кореей. Так оценили власти КНДР проходящие в конфликтном регионе учения.

Пхеньян заявил, что деятельность военного руководства Южной Кореи и США является нарушением положений совместной декларации КНДР и США и межкорейской декларации. Эти документы гарантировали прекращение недружелюбных действий и смягчение напряженности. 

«Это удар непосредственно по желанию и стремлению всей нации (КНДР) и международного сообщества, которые хотели бы мира и стабильности на Корейском полуострове», — говорится в сообщении правительства.

Напомним, в понедельник начались военно-штабные учения Вашингтона и Сеула под кодовым названием «Тонмэн». Они проходят вместо маневров «Kye Resolve» и «Foal Eagle». По словам президента США Дональда Трампа, причина отмены маневров — это желание сэкономить миллионы долларов, а также улучшить отношения с КНДР.

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Автор: Виктория Разумовская
#сша #южная корея #военные учения

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