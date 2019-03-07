Трамп готов продолжать переговоры с Северной Кореей

Советник американского президента по национальной безопасности Джон Болтон заявил о готовности главы государства продолжить переговоры с КНДР по вопросу денуклеаризации Корейского полуострова.

О возможности продолжения американо-северокорейских переговоров Болтон сказал в эфире телеканала Fox News.

«Президент (США Дональд Трамп) очевидно, готов поговорить снова. Мы посмотрим, как это можно включить в расписание и что из этого может получиться», - отметил он.

Напомним: первая в истории личная встреча президента США Дональда Трампа и северокорейского лидера Ким Чен Ына прошла летом 2018 года в Сингапуре. Стороны назвали переговоры успешными и выразили желание продолжать процесс. Второй саммит США – КНДР прошел во вьетнамском Ханое 27 февраля текущего года и был прерван досрочно.